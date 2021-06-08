網隊雖正在東岸次圈鬥公鹿，更以場數2:0領先對方，但似乎球員在場外的生活就未有如場上那樣如意。一名前成人女星娜娜（Lana Rhoades）表示她最近到受一位邀請到紐約看比賽，事後他們更共晉晚餐，雖然她不肯透露該為網隊球星的名字，但她就大爆該名網隊球員是天秤座，而全隊只有杜蘭特（Kevin Durant）為天秤座。

娜娜最近在一個直播節目中講述此事，她指她最近受網隊球星邀請到紐約，該名網隊球星更安排一個包廂讓娜娜和她的朋友欣賞球賽，賽後他們更一起去吃晚餐，但因為這位網隊球星過於沉悶，然後就沒有然後了。

娜娜在節目表示：「我們最終在晚餐後離開了，我已經friendzone了他，與他約會真的很無聊，他好像對所有事情都沒有意見，他對我來說並不夠吸引和刺激。」娜娜未有透露這位沉悶的網隊球星的名字，她只透露這位球星是天秤座，無獨有偶，全隊網隊只有杜蘭特是天秤座，令他成為最大的可疑人物。

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