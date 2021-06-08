世界盃外圍賽亞洲區次圈賽事於周一晚繼續上演，港足所屬的C組當中，伊朗與伊拉克同樣贏波，令港足晉身小組頭三無望，只能爭取以較佳第四名取得亞洲盃外圍賽第三圈資格。

周一晚在巴林舉行的賽事，賽前有球員確診肺炎的伊拉克以4:1擊敗柬埔寨，而伊朗則有兩大射手阿斯蒙及達利美合力攻入三球，以3:0淨勝有主場之利的巴林。兩隊全取三分後，六戰得五分的港足已肯定無法超越現排第三位的巴林，而柬埔寨亦肯定無法超越港足，故港足一定會以小組第四名完成世盃外次圈賽事。

世盃外次圈屬亞盃外聯合賽事，小組頭三位直接晉身亞盃外第三圈，港足肯定無緣前三。八支小組第四球隊當中，成積較好的四支球隊亦可直接晉身亞盃外第三圈，但因為H組的北韓退賽，計算較佳第四名時將會刪去與小組第五名球隊時的成績。

港足在C組面對柬埔寨以外的球隊，僅在首循環主場對巴林時搶到一分，但目前在八支小組第四名球隊當中，成績排第四。港足已完成餘下兩場均有機會搶分的情況下，港足有機會晉身亞盃外第三圈。若港足不能直接晉身亞盃外第三圈，仍有機會透過附加賽出線。

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