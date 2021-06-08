周二東京奧組委主席橋本聖子在出席記者會時候又再提到一連串東奧的特別安排，東京奧組委預計最快會在6月中旬開始為所有東奧工作人員接種疫苗。至於日本奧運大臣丸川珠代就提到，由於難以為所有參賽運動員保留比賽場地以及住宿，因此認為再次推遲東奧是不切實際。

橋本聖子除了表示所有工作人員會在6月中開始接種疫苗之外，又提到外國傳媒在進行採訪時將會面臨相當嚴格的管制措施，她提到所有外國記者將會通過GPS進行密切監控，確保所有記者不會離開酒店以及體育場地這些預先登記的區域。另外隨着東奧開幕將近，作為東奧主場館的國立競技場近日開始在體育場外安裝圍欄等設施，橋本聖子就表示部份交通管制或會影響到附近居民的出行，因此希望日本民眾可以體諒。

此前有傳有部份投入數十億美元的東奧主要贊助商希望將賽事推遲至9月或10月舉行，令到更多的觀眾可以參加東奧，而日本奧運大臣丸川珠代就提到，由於首批外國運動員已經到達日本進行訓練，因此東奧以及殘奧將無法延期進行：「東京奧委會未有聽說過此事，現時東奧繼續準備當中，如果要更改日期的話，將會難以確保比賽場地的使用以及參賽者們的住宿。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波