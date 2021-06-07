【本報訊】香港體育記者協會及港協昨日在奧運大樓，舉行東奧傳媒須知簡報會，香港奧運隊團長貝鈞奇昨日派定心丸，表示就算因疫情扣減隨團人數，也不會減掉專業隨行人員如醫生、物理治療師教練等。港協代表昨透露，東奧因疫情而取消一向在選手村舉行的各隊升旗禮，而香港代表團的授旗禮則鐵定於下月八日於禮賓府舉行。

團長貝生被問到會否擔心疫情下，回港要隔離14至21日而令部份專業人員卻步，貝生表示：「我們正爭取專業團隊人數可以跟以往差不多，他們隨團很重要，正跟政府商討回港後的隔離日數，看打了針（疫苗）的能否豁免，無論是專業團隊還是運動員，我們都想有最妥當安排，視乎未來一個月疫情如何。」

以上屆里約奧運為例，共有38名港將入選奧運，隨團工作人員有37人，其中七人為醫療團隊，貝生表示隨隊多年的張維醫生已肯定今屆隨行。今屆暫時有超過30人取得9個賽項共36席，包括劍擊8項、游泳7項、乒乓7項等，還有部份賽項本月底前公佈。首次出任奧運團長的貝生重申，李慧詩的場地單車、何詩蓓的游泳、江旻憓的女重、劉慕裳的空手道「形」、石偉雄的跳馬都有力衝牌。

另外，前無綫體育科總監、曾參與九屆奧運直播的李漢源，會負責統籌及協助五家電視台進行轉播。他表示，預計各台合共超過70人將飛到東京，讓香港觀眾欣賞到前所未有、由頭跟到尾的港隊直擊。