4年一度的歐國盃，等了5年，終於即將展開。近年每一屆都有人說因為「情意結」，所以追捧英格蘭（除了2008年），甚至比部份英國人更熱心。來自英格蘭的曼聯前青年軍、效力愉園的查理史葛，在歐國盃開幕前談談英格蘭，希望留港發展的他更笑言，或會在網上找球迷一同觀看直播。

去年來港加盟愉園的查理史葛來自英國史篤城，曾經是曼聯青年軍，當然自小就觀看英格蘭的比賽，現役國腳拉舒福特更加是他的好友。今屆英格蘭同組對手有蘇格蘭，是查理史葛最期待的一仗，他說：「英倫四島球隊每次交手，特別是大賽，都是大戰。我們四國是地理上很接近的國家，每個國家都想贏，特別英格蘭與蘇格蘭今次在大賽中同組。」

英格蘭、威爾斯、蘇格蘭、北愛蘭爾4國雖然都屬於聯合帝國，但在4國之間在體育的競爭相當激烈，史葛說：「每個運動都會這樣，威爾斯是欖球強國，英格蘭在欖球也不錯，每次遇上都是精采比賽，特別欖球比足球更多身體接觸。其實大家都是來自同一國家，但總會特別想擊敗對手。」

英格蘭同組的，除了蘇格蘭，還有2018世界盃4強對手克羅地亞，史葛說：「過去幾屆世界盃都很令人失望，上屆很有機會打入決賽，克羅地亞是好球隊，但英格蘭牌面也強，所以對於未能闖入決賽，感到有點可惜，不過4強已是很大成就。小組賽再遇克羅地亞，應該是想復仇，或者入球會很多。克羅地亞有很多好球員，莫迪歷、拿傑迪錫和比列錫等。」

查理史葛指，自己沒有很緊隨英格蘭的消息，但對球員當然有一定了解，要數現役陣中最喜歡的球員，他不得不說好友拉舒福特，另外還有隊長哈利卡尼，「卡尼或許是世上其中一個最強的前鋒，兩人都是我喜歡的球員。當然還有佐敦軒達臣，我是利物浦球迷，軒達臣體力充沛，走動很多。」的確，曾效力曼聯的查理史葛竟然是一位利物浦球迷。

雖然是英格蘭人，也有好友拉舒福特在陣中，但查理史葛沒有很盲目地認為英格蘭很大機會奪冠，他看好應屆世界盃冠軍法國，英格蘭則要視乎出線情況，「算是比較難的小組吧，但我覺得英格蘭會與克羅地亞出線，去到淘汰賽，看看有什麼對手吧，最不想遇到法國，如果避到他們，就有機會走得遠。」

今屆歐國盃在歐洲多國舉行，決賽於英格蘭溫布萊球場進行，那麼今屆歐國盃是「football is coming home」嗎？史葛說：「我希望吧！『football is coming home』，如果可以的話，英國人可能會幾個星期不工作。」

2018世界盃時，查理史葛身在西班牙度假，在電視機前看直播，他說：「當地有很多英格蘭人，氣氛很好。過去幾屆世界盃，英格蘭表現令人失望，上屆很有機會入決賽，雖然最後有點失望，但4強已是很大的成就，英格蘭人現在很期待歐國盃。」

愉園前途未明，查理史葛想留港發展，就算來季不在港落班，也想先在香港度過這個暑假，「想好好看一下這個城市，疫情下都沒有很多時間去了解。」今屆歐盃國，史葛會在香港觀看直播，「以往的歐國盃也不太特別，跟朋友或家人觀看，疫情下難與家人一起，相信我會在港找些朋友一起看，或者找球迷吧！」

記者/攝影：禤家民

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