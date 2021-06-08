近日冇份被英格蘭徵召出戰歐國盃嘅意甲羅馬後衞基斯史摩寧，開季前就同太太把握時間去牙買加度假，享受吓二人世界。不過佢老婆禮拜一就喺社交媒體話，旅行嗰陣竟然見到UFO（不明飛行物體）！但佢哋當下太過驚訝，趕唔切用相機拍低，唯有用文字同大家分享。

史摩寧喺過去嘅球季離開曼聯正式加盟羅馬，但因為傷患困擾影響，佢20/21球季嘅表現都唔係太理想。呢位31歲英格蘭後衞就想趁住休季期，同老婆去旅行放鬆心情，估唔到就遇到啲奇怪嘅事。史摩寧老婆喺ig話，禮拜日夜晚見到相信喺UFO嘅物體：「我擔保，我哋唔係食咗迷幻藥或者有問題，但我同史摩寧尋晚見到最瘋狂嘅UFO！有幾秒我哋見到有嘢喺高空飛行，個高度足夠畀飛機飛！」

「佢後來低飛，繞過我哋轉彎，跟住再飛返上天空，留咗喺天空成個鐘（或者要耐啲，但我哋要走）。我同基斯都見到佢上面有閃燈圍住，不過太遠又太細。我哋本來可以用相機影低，當下係睇得好清楚，但係我哋睇到呆晒。」

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