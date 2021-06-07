歐國盃本周快將展開，近日熱身賽多多。熱議是英格蘭（圖），周日對羅馬尼亞雖是賽前最後一場熱身賽，但修夫基仍派遣不同球員落場！真的不用讓主力球員磨合？就連20分鐘也不用？主力不用細緻準備？令筆者想起年輕時，一些尖子同學在公開考試前已不用温習相關科目，而是在看自己在大學選科的相關書籍！也希望英格蘭果真如此。另一場受關注的熱身賽是比利時對克羅地亞，奇雲迪布尼暫未復出，但「歐洲紅魔」仍能壓着克羅地亞狂攻，而盧卡古應會是金靴獎熱門人選，另一位可能是法國的賓施馬。

今次歐國盃A組有比賽在阿塞拜新疆海邊城市巴庫上演，2019歐霸盃決賽車路士贏阿仙奴就是在此舉行，當時筆者在倫敦見球迷在賽前一周便起程，以便能及時觀賞賽事。周日F1極戲劇性的一場賽事也在此街道進行，要留意是這城市在交通及氣候都有點特別，車手保達斯上周末就因航班遲到。這意味全留羅馬比賽的意大利在A組會有明顯優勢！

說到比賽城市，4月舉行過F1、意大利北部的艾米利亞-羅曼湼區（喜歡紅酒、蘋果醋及法拉利的知道這裏）近來也長期進行VNL排球國家聯賽，並為奥運作最後準備。反而正進行法國網球公開賽的巴黎並不在歐國盃舉行城市之列。雖然費達拿為温網而退出，但筆者要感謝法網，3次14天隔離有2次陪伴着！

何輝

足球評述員

周二見報