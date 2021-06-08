周一晚的世界盃外圍賽亞洲區次圈賽事，伊朗和伊拉克都在C組贏波，港足肯定無緣前三；陣中兩位首戰在左路合作的小將孫銘謙及陳晉一均表示，未來兩仗仍會盡全力為香港而戰。

港足確認於C組排第四名，但餘下兩仗對伊拉克和巴林的賽事仍需努力搶分，爭取較佳第四名，晉身亞洲盃外圍賽第三圈。對於港足正式緣盡今屆世界盃，對伊朗一仗任正選左中場的孫銘謙表示失望，但仍要努力準備餘下兩場賽事，他說：「有一場輪空，所以有較多時間準備，對球隊備戰有幫助。球隊以搶分為目標，希望可以在比賽中不斷進步。」他又指，上仗對伊朗時感受到與對手的差距，希望未來兩仗可以適應到比賽節奏，防守時亦更硬朗。

孫銘謙在首仗的左路拍檔、年僅18歲的陳晉一就指：「雖然不能晉身世盃外第三圈，但代表香港，不會因此而在餘下兩場放鬆。穿起香港隊球衣的機會難得，但球員要好好珍惜，落到場就要搏盡，爭取好成績。」他又指，希望自己在對伊拉克一仗，用波決定要更快，亦要踢得更放膽，不能像對伊朗時般保守。

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