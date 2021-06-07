快艇於周日季後賽西岸首圈搶七戰主場迎戰小馬，尼納特（Kawhi Leonard）今場生死戰再發揮水準，貢獻準三雙28分、10籃板、9助攻兼0失誤，領快艇贏126:111，以總場數4:3淘汰小馬晉級次圈，會於香港時間周三與1哥爵士打G1。落敗的小馬連續兩季首圈出局，交出超神數據的當錫（Luka Doncic）亦很沮喪。

尼納特首圈兩次領快艇逃出鬼門關，開局落後小馬場數0:2，追平後又再陷出局邊緣，但尼納特G6一夫當關轟45分，為快艇拼到搶七戰。今次隊友沒辜負其努力，拍檔保羅佐治（Paul George）交出雙雙22分、10助攻，整個後備席亦攻入27分，加上尼納特獲準三雙及零失誤，快艇下半場拉開比數大勝15分，以場數4:3打入次圈，對手將是一哥爵士。他們是史上第5支首2戰主場落敗，最後能反勝的球隊。

賽後尼納特慶幸球隊從沒放棄，更欣賞首圈表現出色的當錫。這位小馬新星G7以56.7%命中率攻下46分、14助攻和7籃板，直接參與或助攻球隊的77分，22歲的當錫亦是歷來最年輕球員於搶7戰轟40分+。他首圈頂住頸傷出戰，場均仍獲35.7分、10.3助攻和7.9籃板，是歷來第2位單個系列賽場均獲35+。惟小馬連續兩季首圈出局，第二次打季後賽的當錫稱，這些數據沒甚麼好慶祝：「還沒證明到甚麼。自從我來了小馬，我們兩次打入季後賽，但兩次都落敗，你獲薪酬是要贏球，我們卻做不到。」

文：華弟