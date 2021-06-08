葡萄牙於過去的周五熱身賽跟西班牙踢成0:0，但翌日就傳出對方隊長布斯基斯確診感染Covid-19，隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）賽前更和布斯基斯擁抱。幸好葡萄牙接受病毒檢測後，證實全隊職球員的檢測結果均呈陰性，C朗和中場般奴費南迪斯（B費）都可以鬆一口氣。

C朗於上周五的友賽跟布斯基斯同以隊長身份正選上陣，兩人賽前更曾經擁抱過，司職中場的B費亦跟布斯基斯有過接觸。除有播毒風波，葡萄牙全隊更未知要否隔離，勢會影響該隊備戰歐國盃。幸好葡萄牙足協周一宣佈，全隊26位球員以及國家隊所有教練成員接受病毒檢測後，結果都呈陰性。

葡萄牙會在周三最後一場熱身賽於里斯本鬥以色列，之後便會於下周歐國盃開鑼的小組賽對陣匈牙利。賽前後衞祖奧簡斯路在記者會上表示：「總有事情需要憂心，因為我們接觸過感染病毒的人，我們會向着最壞的方向想。我猜這就像彩票吧，這病毒不是我們能夠解釋，任何人都有機會中。」大軍休息一天後，亦已在周一重返訓練場操練，是他們在染疫風波後首次集結操練。

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