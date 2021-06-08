距離歐國盃開幕尚餘不足一星期，現時各隊都正在積極備戰分組賽的首場賽事。此前曾經被英格蘭名宿舒利亞大讚踢法有加斯居尼影子的曼城中場菲爾科頓，就在為英格蘭出戰之前決定轉變一下髮型，這名剛剛贏得PFA最佳年輕球員的中場為了向96年的加斯居尼致敬，從Instagram上傳的照片中可以看見他染了一個銀白色的頭髮，的確與96年的加斯居尼有幾分相似。

周二科頓就在自己的社交網站上載了自己的新髮型，並且寫上：「1996年歐國盃版本。」雖然未有指名道姓提到加斯居尼，不過英國傳媒報道指，科頓這次之所以將頭髮染成銀色，正是為了致敬96年為英格蘭出戰歐國盃的中場加斯居尼。當時在96年由英格蘭主辦的歐國盃，雖然作為東道主的英軍闖入了四強，不過最終在互射12碼不敵該屆的冠軍德國，至於加斯居尼在該屆賽事雖然只得1個入球，不過這個入球卻令球迷印象深刻，正是發生在英格蘭2:0蘇格蘭的比賽當中，加斯居尼先用左腳挑過一名對手球員，之後順勢起右腳抽射入網，整個過程一氣呵成。

對於科頓這個致敬加斯居尼的髮型，加上這次分組賽英格蘭與蘇格蘭再度狹路相逢，因此有球迷就表示：「請求科頓在對陣蘇格蘭時，可以再次重演牙演凳喝酒的畫面。」

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