前南韓國腳柳相鐵周一因胰臟癌離世，終年49歲。周二柳相鐵生前三度效力過的蔚山現代，以及執教生涯最後一間球會仁川聯，都在主場館舉行悼念儀式，其中仁川聯更設置靈堂，讓球迷前來悼念這名前南韓名將及前主帥。

柳相鐵職業生涯在1994年於蔚山現代開始，隨後曾加盟過日本球隊橫濱水手及柏雷素爾，回到韓國後總計三度效力蔚山現代，並於06年正式退役。掛靴後柳相鐵執起教鞭，2019年執教仁川聯期間，於11月被診斷出患有四期胰腺癌，最終本周一在首爾去世，終年49歲。

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