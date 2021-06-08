英格蘭日前宣佈以白禮頓中堅賓韋特，取代受傷退隊的利物浦右閘阿歷山大阿諾特，成為「三獅」歐國盃大軍名單最後一人。再度落選的中場連格，今夏只能留在家中觀賽，但他周一仍大方祝賀一班英格蘭隊友Good luck，並指自己會整個夏天支持他們，希望隊友們能將獎盃帶回家。

連格周一在Twitter支持英軍隊友說：「每次當我和這班兄弟一起代表國家出戰時，我的笑容就停不下來。我會整個夏天都支持球隊，祝這班傢伙好運！將獎盃帶回家。」他的帖文獲得3萬多名粉絲點讚，不少球迷留言替他感到可惜，不解領隊修夫基為何不揀選他，反而選擇賓韋特，並認為他是位出色的隊員。

今季由曼聯外借至韋斯咸的「連美斯」，起初被揀入英軍的歐國盃預選名單，但當26人名單決出後連格就被裁走。名單公佈後，連格仍被獲派在對奧地利及羅馬尼亞的兩場熱身賽上陣。湊巧地在鬥奧地利的熱身賽中，阿諾特拉傷大腿證實四頭肌撕裂，令連格再有機會入選，惟修夫基最後決定補選賓韋特，讓連格再度失望。英格蘭於今屆歐國盃力爭贏得自1966年首個重要錦標。

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