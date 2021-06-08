早前因為精神健康問題退出法國公開賽的日本將大坂直美，決定放棄出戰下周揭幕的柏林網球賽，令外界質疑這位四項大滿貫女單錦標得主，會否出戰本月底展開的溫布頓錦標賽。

「我們將到通知，大坂直美將無法到柏林出賽。跟經理人團隊商量過後，她決定休息一下。」柏林網球賽主辦單位發聲明說。

被視為溫網其中一項熱身賽的柏林草地網球賽將於6月14日揭幕，大坂直美並未有透露何時會重返賽場，令外界擔心這位23歲球手，會否參加本月28日展開的溫網，以及將於下月舉行的東京奧運。

大坂直美早前因為拒絕出席法網賽後記者會，被罰款1.5萬美元（約11.7萬港元）。她隨後宣布退賽，並在聲明中透露自己受到抑鬱症問題困擾，祖高域與咸姆頓等多位體壇人士近日都相繼開腔，向她表達支持。大坂上周六亦透過社交媒體，感謝球迷對她的體諒及支持。

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