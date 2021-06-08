曾因為支持港人爭取民主引發軒然大波的76人籃球營運總裁莫利（Daryl Morey），被指違規招攬勇士射手史堤芬居里， NBA周一宣佈，對他本人及76人罰款分別罰款7.5萬美元，合共15萬美元（約117萬港元）。

身為史堤芬居里胞弟的76人後衞薛夫居里（Seth Curry），早前在東岸首圈第五回合賽事攻入個人季後賽新高的30分，協助球隊淘汰巫師晉級，「咖哩仔」賽後在Instagram分享弟弟的一幅比賽相，表示支持。莫利之後就在網上截圖，並於個人Twitter網站轉發相片，並配上「加入他們（join ‘em）」的圖片說明。雖然莫利之後留言表示，這純粹是指很高興薛夫居里能夠效力76人，但他最終仍被聯盟裁定違規招募。

這已非莫利首次因為在Twitter發文而被罰款，他在去年12月亦曾因為分享了一段有關火箭舊部夏登（James Harden、現已轉投網隊）的帖文，被指違規招募，遭聯盟罰款5萬美元。

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