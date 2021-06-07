阿根廷在上場世界盃南美洲區外圍賽主場遭智利逼和而痛失兩分，為免被榜首的巴西進一步拋離，在周二的外圍賽到訪哥倫比亞時一定力爭勝利；由於阿根廷近仗經常於上半場已發力，今役可冷敲中位數為[1.5球]的「半場入球大細」「大」。（球賽編號：星期二65；明日7:00am開賽）

阿根廷目前以5戰得11分在外圍賽排第2位，落後榜首的巴西四分，為免被宿敵進一步拋離，今訪哥倫比亞時，阿根廷全隊上下一定打醒精神，誓要全取三分。人腳方面，阿根廷今場有中堅奧達文迪刑滿復出，一眾主力如前鋒美斯及中場迪馬利亞等都可候命，實力強勁，加上在今屆外圍賽中所見，阿根廷作客表現較主場好，兩戰全勝，反而主場則只得1勝2和，今役又是作客，球員可望踢得更放。

值得留意的是，阿根廷在教練史卡朗尼帶領下喜先聲奪人，往往甫開賽就採取主動，而球隊近仗的確踢得主動，近4戰都半場開[1.5球]「大」（見附表1），今役再開「半大」的機會高。

對賽旺開入球「單」

哥倫比亞目前以7分排第6位，與第四位的巴拉圭同分，今役亦要搶分去爭前四以直接出線，不過，球隊近況一般，近4場只得1勝1和2負，加上有後衞丹尼爾蒙路斯被罰停賽，主力如中場占士洛迪古斯、祖安昆特路及前鋒摩尼路斯則分別因傷及因感染新冠肺炎而缺陣，今戰縱有地利亦不宜高估。哥倫比亞近6次世盃外鬥阿根廷只得1勝1和4負，而當中有五次總入球開「單」，若認為阿根廷近況一般，不足以投下信心一票的話，則可取今役開「單」，有1.9倍。

文：數人