西班牙隊長布斯基斯周日確診感染Covid-19，部份跟他有密切接觸的球員需要進入隔離，令球隊歐國盃備戰陷入一片混亂。西班牙周一急召五位球員備戰，以防布斯基斯的情況會比預期中更差，效力列斯聯的前鋒洛迪高摩連奴和維拉利爾中場艾比奧爾等，都有份被徵召。

西班牙足協周一發聲明表示，將就着布斯基斯染疫採取預防措施，國家隊會徵召五位球員備戰，包括洛迪高摩連奴（列斯聯）、柏保路科奴斯（韋斯咸）、卡路士蘇拿（華倫西亞）、布里斯文迪斯（切爾達），以及後來才公佈的艾比奧爾（維拉利爾）。該五位球員明日會抵達拉斯羅薩斯，但他們要先通過病毒檢測，才能進入「泡泡形式」的訓練營。他們會每天跟隨教練安歷基操練，但不會會合大軍一同訓練，而是進行個人練習。

聲明又指，當西班牙周二晚對立陶宛的賽事（由U21頂上）結束後，會有另一個小組的球員會跟隨一隊訓練，但名單現時尚未落實。據西班牙傳媒報稱，無症狀感染的布斯基斯，或有機會錯過小組賽首兩場賽事。幸好的是，西班牙餘下球員的病毒檢測結果都呈陰性。

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