「一年半前在南韓負東道主，失去直入東奧機會，今次我們接近原班陣容，大家都keep住那團火，有信心去衝一個奧運席位。」香港男子七人欖球隊華將主力姚錦成，將於明日赴摩納哥出戰本月19-20日舉行的東奧次輪外圍賽，與另外九隊爭一個東奧席位，33歲的阿成表示有信心爭回一張奧運入場券。

2019年11月，以應屆亞運金牌球隊的香港男子七欖隊在仁川亞洲區外圍賽殺入決賽，最後在領先下被東道主反勝，跌落今次次輪外圍賽，二號種籽的港隊編在B組，同組有「世界七人欖球系列賽」常客法國、智利、烏干達和牙買加，A組有兩屆「世界盃」銅牌兼首號種籽薩摩亞，以及愛爾蘭、東加、津巴布韋和墨西哥。

阿成表示先將目標放在分組賽爭首名出線：「其實今次九隊對手以前都對過，分組賽中的法國同智利實力較高，我們賽前會多分析他們的打法，爭取小組首名；A組以薩摩亞、愛爾蘭及東加較強，我們勝在夠團結以及目標一致，有信心爭冠。」雖然過去一年多因疫情沒有國際性比賽，在幾波疫情嚴峻時亦減少團隊訓練，但教練不時安排不同球會跟港隊進行比賽，以提升球員的比賽狀態。」

同場還有女子七欖隊，有12支女隊爭奧運席位，首兩名可入奧，香港與法國、哥倫比亞和馬達加斯加同處C組，A組有俄羅斯、阿根廷、墨西哥和薩摩亞，B組則有巴布亞新畿內亞、哈薩克、牙買加和突尼西亞。

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