查理史葛出身自曼聯青年軍，但近年轉戰低組別聯賽，亦當過地盤工，東來的決定拯救了他的足球生涯。年輕的他來到更年輕的愉園，瞬間由小將變領軍人物。

年僅23歲的查理史葛因為曾效力曼聯，所以在港超聯特別受到關注。港來初段，他不適應香港的天氣，操練和比賽都感到極吃力，「很辛苦，很潮濕，呼吸也有困難。英國也會下雨，但香港是熱和潮濕，與英國的凍完全相反。但我已適應了很多，如下季仍在港，只會更加適應。」

來港前史葛有兩年完全遠離足球，「也是好事，多一點時間陪家人朋友，當然也有些不太好的事。」他一度成為「廢青」，幸及時醒過來，擔任過地盤工，之後得到來港發展的機會，「這是一個新開始，我很享受每周都有比賽的日子。」

查理史葛其實也很年青，只是他遇上了更年青的愉園，「我在愉園已是其中一個最年老的球員了，我努力去成長，幫助比我更年輕的人，特別今季在場內場外，也是不容易的一季。」愉園在這個疫情下的球季最終包尾收場，場外更有遲交保費及性別歧視等風波，還有欠薪問題至今仍未解決。

查理史葛指，作為球員，只能專注在訓練和比賽，「像菁英盃事件，不是球員的錯，我們只可以遠離社交平台，專心比賽。」

在英國，年輕人畢業後離開家鄉工作很常見，史葛也曾離開家人，獨自在曼徹斯特生活，只是香港距離更遠而已，「我仍思鄉，現在情況好一點，有時會去海邊走走，我跟米基爾和盧斯安奴關係不錯，平日會聊天，談談足球以外的事。」他表示，與一眾巴西人一樣，在香港最喜歡的食物是打邊爐。

史葛的一生充滿矛盾，他想家，但又喜歡香港；他曾效力曼聯，但其實自小是利物浦球迷，「我是利迷，與我大部份家人一樣。6歲時我選擇了加入曼聯，那時大約2003、2004年，曼聯最強的時候，每個小孩，特別是在英國的都想為這大球會效力吧。」作為利迷，每日被曼聯圍繞的感覺難以相像，「我作為利迷要保持沉靜，不然就會有可怕事發生。雙紅會時，我會為利物浦打氣，身邊的隊友都會為曼聯打氣。」

查理史葛的偶像，自然是同位置的「神奇隊長」謝拉特。到此時此刻，他除了是曼聯前青年軍，也保持利物浦球迷這個身份，「現在我仍支持利物浦，曼聯的事我也很留意。」

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