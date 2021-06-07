周一法網頭號種籽的祖高域出戰男單16強，鬥非種籽球手，年僅19歲的梅沙迪。前兩盤梅沙迪表現頑強，而且反手成功制衡對方，令祖高域無計可施先輸兩盤。不過第三盤梅沙迪因大腿有傷加上體能下滑快速連輸兩盤，決勝盤落後0:4下決定退賽，令祖高域有驚無險下晉身八強。

今屆賽事有三位意大利球手成功打入16強，而三位恰巧都正要撞碰三大天王。不過因費達拿退賽下，巴利天尼率先晉身八強。至於現時世界排名第76的梅沙迪今年才首次出戰法網，不過前兩盤面對祖高域不落下風，首盤被先破發下成功回破追平，最後以「tie-break」分勝負，以9:7險勝對手，而單第一盤就歷時75分鐘。第二盤梅沙迪先破發，但又迅速被祖高域扳平，雙方再一次以打「tie-break」，梅沙迪再贏7:6拉開領先優勢。

然而，第三盤祖高域入更衣室接治療，比賽重開後戰情卻完全反轉。梅沙迪的體能大不如前，起手落點亦與前兩盤相距甚遠，祖高域僅用24分鐘就以6:1扳回一城。第三盤情況類同，祖高域連贏16分，面對活力大減的梅沙迪予取予攜，成功派蛋扳平。決勝盤梅沙迪未見起色，祖高域領先局數4:0後梅沙迪決定退賽，讓這位一哥打入八強面對巴利天尼。

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