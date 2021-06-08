NBA球星場外經常為社會議題發聲，領首的有力爭黑人平權的湖人球星勒邦占士（LeBron James），但前年發生的莫利風波，就令這位四屆總冠軍得主變成「習邦占士」，成為不少球迷聲討的對象。據美媒資料顯示，他成為NBA裏最令人討厭的球員，網隊雙巨K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）亦榜上有名。

據美國網站Sportsinsider.com追蹤Twitter數據的編譯地理標籤，占士以近半個州的百分比，成為最多人討厭的NBA球員。該網站以地圖形式顯示，每個州份都有超過7萬個帖文、標籤或不同關鍵字，含有向某位球員表達厭惡的成份，好像是「我討厭X球員」或是「Y球員很爛」等。據地圖資料，有24個州份的帖文、標籤或關鍵字都表達過對占士先生的討厭。他的前騎士隊友艾榮，亦有至少18個州份，夏登和隊友杜蘭特（Kevin Durant）有3個州份，韋斯卜克（Russell Westbrook）和保羅佐治（Paul George）就有1個州份。

分析數據的數據員David Hookstead表示，占士先生擁有選擇性、盲目擁護黑人及批評警察的立場，他在前年十月香港反送中運動，就批評支持香港示威者的前火箭總經理莫利（Daryl Morey）未有足夠知識就發言，被指因恐怕損害到自己在中國內地的商業市場而表態媚共，隨後他卻又大聲支持黑人「Black Lives Matter」運動。此外，今年四月美國俄亥俄州一名16歲黑人女孩，因試圖用刀刺傷他人被一名白人警察轟斃，但占士指該警員將是下一位被制裁，被指盲目維護黑人攻擊白人警員。此前，占士於場上常被指「插水」，亦經常在比賽未完場時私自離隊，返回更衣室，成為被球迷討厭的導火線。

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