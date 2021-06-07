有試過在家中找失物找極都找不到嗎？然後當你放棄了，失物就突然出現在眼前。這種感覺，大概就如顏樂楓一樣，他20歲時首度晉身大港腳，一直找尋第二次機會，等了又等，等到麻木。機會這回事，原來是可遇不可求，八年後的今日，他終於再度入選港足。

顏樂楓年僅18歲時就首度為母會傑志在聯賽披甲，20歲更已成為大港腳，在港足作客緬甸的賽事正選上陣，雖然該仗最終並不被承認為國際A級賽事，但其後在主場對新加坡的一戰後備入替，正式取得首頂「喼帽」。

20歲就成為大港腳，顏樂楓似乎前途無限，有望成為港足主力。顏樂楓當時也覺得晉身大港腳是理所當然的，「我一路都代表U23、U19等，好似U11、U12就一直有入選，去到20歲入大隊，好似成件事都順理成章，唔覺係好難得嘅機會。」只是他當時不知道，下一次入選要等八年。

說回加入職業足球的經歷，顏樂楓小時候踢黃大仙，認識了現晉峰總教練何信賢，「何sir介紹我畀當時嘅傑志青年軍教練識，應該13歲左右，然後一直踢青年軍、預備組，去到18歲第一次踢1隊。」顏樂楓在同齡球員中相當出眾，足球成長路沒太多挫折，「喺傑志一直係隊長，又攞冠軍，18歲踢1隊，呢個階段好順利。」踏入職業階段才發現世界很大，「嗰時後備為主，水平未夠其他球員，做後備好合理。但開始發覺如果我係教練，都唔會換到我㗎喎。」做球員，當然想落場，「要贏身邊嘅隊友已經唔易，呢個諗法以前唔會有，青年軍時選擇唔多，我多數都有份踢㗎嘛。」

接着，顏樂楓開始不斷的外借生涯，先是2012年外借到太陽飛馬，然後再去過皇室南區，2014年回到傑志，即有亞協盃上陣的機會，有入球，有助攻，但在隊內競爭激烈下，2016年再被外借到九巴元朗，一季後再被外借到理文。「四隊波，斷斷續續，踢得好又返傑志，半季、一季後咁又再借走。我係好想返傑志，嗰時外借係為爭表現，返去踢正選，每次外借都係呢個心態。」2018年，顏樂楓完成外借到理文的球季後，作出了一個重大決定。

「我好肯定同傑志講，我想離隊。」當時顏樂楓尚未決定會去那一支球隊，只是覺得需要離開傑志，「我覺得去到25歲，唔可以再用學習同等待嘅心態，我要實戰，如果唔係就太遲。加上我畢業，可以全身投入，對自己期望又大咗。考慮到我都唔夠黃洋大哥爭嘅環境下，我係必須要離開。」很多球員都想做one club man，但世上有幾多個馬甸尼？就算要做謝拉特也不容易。

這段來來回回傑志的時期，也令顏樂楓想通了一件事，「我嗰次入選港足，係教練見我年輕，有啲潛力，選我入去觀察吓，唔係因為有實力。」他曾經很渴望再代表香港出賽，但慢慢把這個心願擱置在一旁。

決定離開傑志後，顏樂楓收到陳曉明電話，「陳sir問我有冇興趣跟佢踢，我收到電話後，唔係太長時間就決定咗。」陳曉明當時剛成為理文主教練，開始建立球隊，兩人之前從未合作，「我對佢嘅認識係覺得佢比較有明確理念，對足球知識比較豐富，我可以學得多啲以前冇接觸過嘅嘢。」除了教練，最重要還是上陣機會，「我問過佢中場會有咩人，自己盤算過，有信心可以立足到。」

陳曉明也講過，與他合作的球員需要較多時間適應，顏樂楓也認為自己正式轉投理文後的首季有點迷茫，「陳sir比較多灌輸知識，作為球員要啲時間消化。去到第二季，開始覺得自己喺場上輕鬆咗，睇嘢快咗，即係預計嘅情況早咗，個腦諗嘢快咗。」顏樂楓踢法以活力見稱，但以前未能在場上盡顯長處，「可能明知自己好體能，反而會浪費咗好多無謂體力。」近季他專注防守，球迷反而見到他在進攻上有更多貢獻。

顏樂楓說，他近年在陳曉明指示下，在中場專注防務，減少進攻，但近兩季他在球迷心中的最大印像，可能是他的進攻能力，特別是遠射，「意外啦，其實冇刻意練遠射，以前反而練好多，因為以前想吖嘛。」原來又是另一個「家中找失物」的故事。除了入球，關鍵傳送也多，他續說：「我諗個分別係以前可能下下都踢，下下都唔中，家陣可能一吓就中。個感覺就好似開發咗我進攻技能咁，我覺得唔係傳球質素，反而係每個決定比以前準確咗，所以你哋覺得我比以前進攻咗，其實我覺得冇以前咁進攻。」

理文近兩季雄心壯志，挑戰錦標，可惜表現比較飄忽。顏樂楓指，2019年尾一段時期，全隊狀態大勇，但遇上疫情，「停擺前嘅銀牌決賽冇踢，我淨係未贏過銀牌，一直想贏，嗰時覺得好fit，之後踢返輸咗，好大遺憾。上年唔得諗住今年啦，點知取消埋。」他說，數據顯示，球員體能回復不到停擺前水平，但有過經驗後，之後幾次處理已較好，「冇辦法，要重新適應，鬥快搵方法。」 今年復賽初期，理文一度跌入低潮，到爭標組賽事才大爆發，顏樂楓說：「其一係主力射手離隊（尼迪利），然後傷得多，傷4、5個主力都幾誇張。」受傷的包括顏樂楓，他復出後球隊立即重回正軌，「都唔止我嘅，荷西安祖都係關鍵，所有隊員都明顯提升。」

連贏傑志及東方後，顏樂楓收到入選港足的消息，「嗰一刻未有感覺，仲有場波吖嘛。」到擊敗飛馬，反壓對手取得聯賽季軍後，顏樂楓開始參與港足訓練，「隔一日練波先發現，八年喇喎，都好難得。」

天道酬勤，顏樂楓得到隨港足赴巴林作賽的機會，但約兩星期的作客，加上回港後須隔離，換來的是要與家人分開一段時間。幸運地，顏樂楓有很支持他的家人，「由細到大佢哋都好支持我，細個嗰陣會阿爸會接送我去練波睇我練波，之後又會俾意見我，閒時都會一齊睇吓波踢吓波咁。阿媽就會喺屋企煮飯等我，有時我受傷要做手術，佢會特別煲啲補身嘅湯水我飲。佢哋從來都冇反對我踢波，呢方面我係好幸運嘅人。」

生命中很多事可遇不可求，刻意強求的得不到，而不曾被期待的往往會不期而至。顏樂楓近季表現好，記者們不時會問他有否想過再入選港足，他總是回答：「冇特別諗，做好自己控制到嘅事。」教練選不選他，不是顏樂楓可控制，他能做的是盡全力為理文踢好每一場，甚至每一球。做好了自己，終於再入選港足，顏樂楓現在可以做的，是為港足踢好每一球。

記者/攝影：禤家民

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