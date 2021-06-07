英格蘭身處歐國盃D組，並佔有主場之利，三場分組賽都會在溫布萊球場作賽，而英格蘭將使用足總的聖佐治公園（St George’s Park）足球中心為訓練基地，並入住訓練基地旁的希爾頓酒店（Hilton at St George’s Park）。

英格蘭國家隊入住的希爾頓酒店佔地達140英里，而只要約2.5小時車程，球員便可抵達溫布萊球場作賽。酒店內的設施更是應有盡有，除了泳池、建身室、會議室和大型宴會廳外，為了迎接入住的英格蘭國家隊職球員，酒店更在房間內掛上英格蘭國家隊比賽的經典照片，也在當眼處掛上為英格蘭打氣的字句。房間價格也不算太貴，例如想在今年10月1日入住1晚，在酒店官網搜尋後發現房價只是由109鎊（1,200港元）至389鎊（4,280港元）不等。

主帥修夫基則表示，酒店是刻意作了些改動，令球員保持新鮮感。他說：「我們對聖佐治一點也不陌生，所以才做了一些改動，希望令球員通過大門時，會看到一些他們從沒有見過的東西，我個人對此是十分有期望。」

不過修夫基同時表明因防疫關係，雖則他個人是傾向球員可在比賽後短暫跟家人見面，但訓練基地和酒店必須按UEFA規定成為「氣泡」跟外界隔離，故此球員親屬在歐國盃期間應不可前來探訪。

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