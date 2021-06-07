【綜合英格蘭外電】周日英格蘭在歐國盃前與羅馬尼亞進行了最後一場熱身賽，要到下半場才靠基亞利殊博得對手犯規獲得12碼，並且由今場首次任隊長的拉舒福特主射開紀錄，而最終英格蘭1:0小勝羅馬尼亞。英格蘭足總周一隨即宣佈，挑選在對羅馬尼亞時任正選的白禮頓中堅賓韋特，取代因傷退隊的利物浦右閘阿歷山大阿諾特，成為英格蘭參加歐國盃大軍的最後一人。換言之，外號「連美斯」的連格、修咸頓罰球專家禾特普斯等，最終都無緣參加歐國盃。

英格蘭在宣佈歐國盃大軍名單時，賓韋特本是落選的其中一人。但由於英格蘭多名主力在歐聯和歐霸盃決賽後獲得額外時間休息，連格、禾特普斯和賓韋特等人仍留隊參加對奧地利和羅馬尼亞兩場熱身賽。不過，阿歷山大阿諾特在對奧地利時受傷退隊，修夫基最後要在他們當中挑選一人參加歐國盃，結果出人意表地挑選了至今只曾在這兩場友賽代表英格蘭上陣的賓韋特，反而放棄了國際賽經驗較豐富的連格和禾特普斯等舊將。

今年23歲的賓韋特出身自白禮頓青年軍，19/20球季外借予當時英冠的列斯聯後開始打出名堂，是球隊升班功臣之一，賓韋特今季英超上陣達36場之多。一般估計，修夫基今次寧願選賓韋特，主要是他可勝任中堅、右閘和防守中場多個位置，加上中堅哈利馬古尼自5月9日受傷後缺席至今，在周日對羅馬尼亞時也只能在場邊作輕鬆跑步，分組賽首場對克羅地亞上陣成數仍成疑，故修夫基最後決定補選賓韋特以防萬一。