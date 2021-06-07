世界盃南美洲區外圍賽榜首的巴西（圖），周二將到訪第四位的巴拉圭。牌面上巴西佔優，不過巴拉圭亦韌力十足，在外圍賽保持不敗，加上近年與巴西交手亦能常保不敗，「讓球」巴拉圭受讓一球，博下盤。（球賽編號：星期二66；明日8:30am開賽）

巴西目前5戰全勝得15分在南美洲區外圍賽高踞榜首，領先次席的阿根廷四分，亦多第4位的巴拉圭8分。今訪巴拉圭時，雖然有主力如隊長堤亞高施華、老將後衞丹尼爾及中堅盧卡斯華利斯莫因傷不在隊中，不過，前鋒尼馬及中場費特洛迪古斯等都可以候命，加上利物浦前鋒羅拔圖法明奴今役亦料會復任正選，而另一前鋒李察利臣亦腳風頗順，連續兩場外圍賽都有入球，巴西似乎勝券在握。

不過，巴拉圭韌力頗佳，他們是除巴西與阿根廷之外，今次外圍賽仍未落敗的球隊；由於巴拉圭目前以7分排第4位，卻與5、6位的烏拉圭及哥倫比亞同分，而只有前四名才可以直接出線，因此，巴拉圭一定要努力搶分。今役巴拉圭料會續以近3場入3球的安祖羅美路掛帥，安東尼施華把守最後一關，攻守實力均不俗，有力與一戰。畢竟，巴拉圭近6次與巴西交手只曾1敗（只計90分鐘戰果）（見附表），而且巴拉圭近四場主場亦同樣不敗，今役受讓可博。

文：數人