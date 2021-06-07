12歲對於香港的小朋友來說可能正準備升中，但同樣12歲的英日混血兒施佳布朗（Sky Brown）已是職業滑板選手，正為衝擊東京奧運努力，去年6月訓練時雖曾發生意外，從半空墮下頭顱着地重傷昏迷，但無阻她出戰奧運的決心，上周已復出參與奧運資格賽，更有望成為英國史上最年輕奧運選手。

文：港生

布朗出身於日本宮崎縣，她的媽媽是日本人，父親Stuart則是英國人，亦同樣是滑板運動員；布朗三歲時初踏上滑板已展示驚人平衡力，其後只靠網上影片練習技巧，可謂滑板小神童。2016年8月，年僅八歲的布朗出戰美國Vans職業系列賽，成為史上最年輕參賽選手，2年後更以前10名完賽，年紀輕輕已成世界頂級選手。布朗更不斷磨練技巧和動作完整性，她亦是全球首位做出凌空轉體720度的女選手。布朗受訪時曾指喜歡飛翔和速度感，除了滑板她亦非常喜歡滑浪，每天亦會在早上五時起床，在上學前先到海邊滑浪。

嚮往自由國度棄日投英

擁有日本和英國雙重國籍的布朗，最初有意代表日本出戰，但她在2019年3月決定加入英國代表隊，同年9月，布朗在世界滑板錦標賽公園賽贏得一面銅牌。她在接受訪問時表示：「英國滑板協會跟我說，不要有壓力，盡量享受，所以我選擇代表英國。」布朗可能就是喜歡較為自由的氛圍，曾在日本和美國讀書的她曾講述兩地分別：「美國有給我們吃小食的時間，日本則沒有；日本的學校很嚴格，不會讓我們選擇食物，要全部吃光才可離開，我亦經常要和同學打掃學校。」

半空墮地頭顱骨裂昏迷

去年6月她卻遭遇到嚴重受傷，她在美國加州練習時，嘗試由一個U形斜台衝上並排另一個斜台的頂部時，懷疑因失去重心人板分離，令她在兩個高台中間直墮地面，當場昏迷。布朗事後由直升機送院，被驗出頭顱骨裂、手腕與手臂亦有骨折，幸搶救後已蘇醒，她爸爸亦直言女兒大難不死實在幸運。事後布朗樂天表示：「偶爾跌倒不是問題，我會再站起來，加倍努力。頭盔與手臂救了我一命，但這不會嚇倒我，我會出戰東奧爭金牌。」其後她的康復進度非常良好。

在剛過去的5月，美國艾荷華州進行奧運滑板資格賽，今次亦是布朗發生意外18個月後首次參加國際賽事，最終她亦順利以第二名完賽。雖然英國滑板協會將在7月1日待最新一輪的世界排名公佈才會宣佈代表隊名單，不過如無意外，布朗會成為英國代表隊之一，屆時她就能取代1928年以13歲零43日參加荷蘭阿姆斯特丹奧運的泳手辛頓，成為英國史上最年輕夏季奧運選手。布朗表示：「我希望前往東京向每個女孩證明，沒有甚麼不可能，那怕你很年輕，只要有夢想，凡事可成真。」