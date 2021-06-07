中國隊周一在阿聯酋舉行的世界盃外圍賽亞洲區40強A組賽事，以2:0擊敗菲律賓，續居小組第2名。

中國今仗沿用上場大勝關島7:0的正選陣容，但初段只能與菲律賓拉成均勢。上半場補時兩分鐘，艾克森接應張琳芃直傳，壓過對方守將爆入禁區，再推過門將窄角度射入，但球證指他犯規在先，入球無效，兩隊半場踢成0:0平手。

54分鐘，艾克森直線傳入禁區，菲律賓門將情急下撲跌入楔的武磊，中國獲判12碼，並由「武球王」親自射成1:0，打破僵局。65分鐘，唐淼右路底線傳中，在遠柱走空的吳興涵輕鬆射入，將比分拉開至2:0。雙方之後再無入球進賬，中國隊贏2:0。全取3分後，中國以6戰得13分續居小組第2，落後7戰全勝的敘利亞8分，菲律賓則以6戰得7分排第3。

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