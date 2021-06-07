今屆歐國盃因為疫情延期一年，不過疫情嘅陰霾喺一年後依然籠罩賽事。西班牙中場兼隊長布斯基斯禮拜日就對病毒檢測呈陽性需要即時隔離，狂牛兵團嘅備戰計劃大受打亂，更慘嘅係葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）喺上星期嘅友賽曾同布斯基斯接觸過，唔知C朗會唔會都要隔離埋一份㖭。

西班牙足總禮拜日發聲明證實，布斯基斯喺禮拜日上晝進行嘅病毒檢測之中呈陽性反應，不過聲明就冇透露布斯基斯有冇出現病徵，而訓練營入面嘅其他球員同工作人員就全部呈陰性反應。布斯基斯已被醫療專車接走離開咗訓練基地去接受隔離，其他職球員就要繼續留喺訓練基地入面隔離。據悉布斯基斯就至少要隔離10日接受觀察，肯定會錯過6月14日對瑞典嘅首場分組賽。

熱身賽要搵U21代踢

西班牙足總講明，喺有進一步指示之前，國家隊要暫停一切集體操練，球員只可單獨練習，球隊亦要暫停一切對外活動同埋傳媒採訪。其中西班牙原定鬥立陶宛嘅最後一場熱身賽亦都無法舉行，要由西班牙U21頂替，肯定會對狂牛兵團嘅備戰構成影響。

據西班牙《阿斯報》指，西班牙足總早前已先後兩次向西班牙衞生部申請，為歐國盃參賽成員接種疫苗，不過最終入選嘅24位球員全部都冇打疫苗就向國家隊報到。家吓仲未知道布斯基斯會唔會退出今次歐國盃，不過由於西班牙冇用盡26個球員註冊名額，據歐洲足協嘅指引，西班牙最遲可喺6月12日前補選球員。

布斯基斯成為近期第二位證實確診嘅球員，曾效力過巴塞隆拿嘅荷蘭門將施利臣喺上月底亦都證實確診，荷蘭教練法蘭迪保亞就因為冇辦法預計呢位32歲門將幾時可以康復，最終無奈將呢位國家隊正選門將剔出大軍名單，希望布斯基斯唔會遇到相同命運啦。

C朗曾接觸隨時要隔離

除咗布斯基斯之外，葡葡牙球星C朗嘅情況亦值得關注，事關喺上星期五西班牙對葡萄牙嘅友賽之中，C朗同布斯基斯同樣以隊長身份正選上陣，兩人仲喺賽前擁抱過，暫時未知C朗會唔會因此而中招或需接受隔離觀察。今屆有可能係36歲嘅C朗最後1次踢歐國盃，如果佢因為染疫而冇得踢嘅話就真係好可惜喇。