太陽西岸次圈鬥金塊的季後賽周一展開，G1擁有主場之利的太陽，上半場一直處於落後形勢，但今場交出21分11助攻的「控衞之神」基斯保羅（Chris Paul、CP3），第三節領軍打出一波16:0攻擊，帶領球隊迅速反超，最後反勝金塊122:105先拔頭籌，領先場數1:0。下場G2會於香港周四續在太陽主場舉行。

首圈淘汰衞冕湖人的太陽，今輪遇上韌力超強的金塊，兩隊於常規賽三次交手中，一次由三分球壓哨，另外兩場更要打至加時甚至雙加時。外界料兩支強隊次圈碰頭，亦要鬥到最後一分鐘，然而太陽今仗打完第三節已幾乎奠定勝局。G1於主場Mohegan Sun Arena出戰的太陽，今仗獲16,319名球迷入場支持，他們上半場表現慢熱，處於落後形勢，早段一度被拉開10分差距。

但換邊後他們急起直追，首圈鬥湖人一直頂着肩傷上陣的CP3，第三節後段帶領球隊打出一波16:0攻勢，在短短三分鐘內反超金塊，而且今場同獲21分的D卜克（Devin Booker）手感不俗，太陽第四節已將分差擴大到兩位數，成功拿下G1。太陽今仗勝在多點開花，球員表現相對平均，除了CP3和卜克兩位主力表現突出，中鋒艾頓（Deandre Ayton）亦交出20分10籃板，五位正選全部得分上雙。金塊雖亦有四位正選獲雙位得分，但他們今場46.7%的命中率不及太陽的54.1%，祖傑（Nikola Jokic）和米高波特（Michael Porter Jr.）手感不濟，成為落敗關鍵。兩隊會於香港周四進行G2，賽事續在鳳凰城舉行。

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