NBA周一公佈，紐約人主帥泰保杜（Tom Thibodeau）壓倒太陽教頭蒙迪威廉士（Monty Williams）與爵士的斯尼達（Quin Snyder），當選本年度NBA最佳教練，這亦是他第二次得到此一殊榮。

自泰保杜去年接手執教後，紐約人今季戰績突飛猛進，在常規賽取得41勝31負，自12/13年球季後首度打入季後賽，蘭度爾（Julius Randle）在其指導下，亦成功獲選出戰明星賽，並榮膺今季最佳進步球員。

泰保杜在100張首選票中得到43票，並以總分351分當選，得到最多45張首選票的蒙迪威廉士，總分反而只得340分，屈居第二，協助爵士成為常規賽最佳戰績球隊的斯尼達則以161分（10張首選票）得第三。

泰保杜在11年執教公牛時，首度當選NBA最佳教練，當時在他麾下的戴歷路斯（Derrick Rose）與T吉遜（Taj Gibson），目前亦在紐約人陣中。泰保杜認為自己能夠再度獲獎，這兩位老將也應記一功。「每次得到這種獎項，我當然都會感到光榮，但這其實更反映出團隊與球會的努力。」這位63歲主帥說。「戴歷路斯與T吉遜都是以球隊為先的球員。路斯當年以22歲之齡成為聯盟的最有價值球員，他當時已是一位了不起的隊友，而且相當謙遜。他打過不少重要的比賽，同時亦經歷過很多逆境。能夠有經驗如此豐富的老將壓陣及帶領球隊，幫助真的很大。」

紐約人今季以東岸四號種籽身份打入季後賽，可惜在東岸首圈以場數1:4不敵鷹隊，黯然出局。

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