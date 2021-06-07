有日本血統的施佳布朗選擇代表英國出賽，但日本方面仍有機會出現年幼選手出戰東京奧運，她是同樣年僅12歲的滑板天才開心那。

開心那同樣有參加上月在美國艾荷華州的奧運資格賽，並以第五名完成賽事，由於這次是公園賽項目的最後一次奧運資賽，故開心那基本上已確定奧運的參賽資格，屆時她有望與比她年幼一個月的布朗決一高下。

事實上，兩人已經多次交手，在2019年明尼亞波利斯X-game運動會中，開心那就曾經贏過布朗，當時她在滑板項目中贏得銀牌，而布朗只以第五名完成比賽。如果開心那最終如願參戰東京奧運，將寫下日本史上最年輕的奧運參賽者的紀錄，而之前最年輕的日本參賽者，為參加1968年墨西哥奧運的13歲游泳選手竹本由香里。

除了施佳布朗和開心那外，敍利亞的12歲的乒乓球女代表莎莎同樣是年輕猛將，她早在去年2月的西亞奧運資格賽中，贏得女單冠軍從而取得奧運入場券，當時的她只有11歲。2009年1月1日出身的莎莎，比起布朗和開心那更年幼，她有望成為53年來最年輕的奧運選手。

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