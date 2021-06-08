今屆美洲盃由於疫情關係，令到阿根廷的主辦權需要轉交至巴西手上，惟巴西疫情同樣嚴重，令到教練迪堤此前已經證實部份球員有機會罷踢，有傳此事令巴西足總主席卡保斯路非常不滿，更打算以無法控制球員為由將迪堤解僱，但近日出任巴西足總臨時主席的紐尼斯就重申目前未有解僱迪堤的打算。

由於原本的巴西足總主席卡保斯路因為性騷擾指控被停職，因此在周日改由紐尼斯接手出任臨時主席，後者近日就表示巴西目前未有換帥的打算：「我們在2019年贏得了美洲盃，正如俗語說，你不會改變一支獲勝的球隊。我是迪堤的朋友，我想告訴他目前決定權在我手中，而我非常喜歡他現時的工作。」至於有關巴西罷踢一事，迪堤此前就表示與球員會在周二世盃外對陣巴拉圭之後再作出最終決定。

至於已經表明會參加美洲盃的阿根廷，主帥史卡朗尼就表示對球隊在巴西作賽感到憂心：「我們知道的事情與大家一樣，我們意識到現時美洲盃會繼續舉行。我不知道明天會發生什麼事情，球隊目前很冷靜，只不過一些令人擔心的一面依然存在。」

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