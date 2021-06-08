此前一直有外國傳媒指，巴塞隆拿打算辭退現任主帥朗奴高文，不過此前巴塞就在官網宣佈這名荷蘭名帥下季將繼續留任巴塞主帥一職。曾經帶領巴塞贏過不少冠軍的曼城領隊哥迪奧拿，近日接受傳媒訪問時，就表示曾經就着高文一事與巴塞會長拿樸達討論過，而且自己就力撐高文繼續留任可以帶領巴塞取得更好成績，同時重申自己會繼續執教曼城。

哥迪奧拿與朗奴高文此前就曾經在巴塞時期當過隊友，早前二人更帶同兒子去打高爾夫球，可見關係相當不錯。對於朗奴高文繼續執教巴塞，哥帥就表示：「高文是下季巴塞的理想教練，我與拿樸達已經談論過，我很高興會長被說服了。我是高文的好朋友，不過今年對每個人而言都非常困難，所以我覺得他值得多一年的時間。另外我相信他第二年的成績一定會更好，有時候巴塞踢得很好，他們是西班牙足球當中表現得最好的其中一支球隊。」

至於此前拿樸達有提到過希望邀請哥帥回巢執教，但後者就表示目前只會專注於曼城的工作：「我在曼徹斯特仍然有一份兩年的合約，現時的我非常高興，所以我會繼續執教下去。」

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