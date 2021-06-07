效力港超聯球會傑志的前西班牙小國腳中場巴爾拿表示，西班牙是延遲一年舉行歐國盃決賽其中一支爭標球隊，但球隊年輕，而對手也甚強，要突圍並不容易。

現年32歲的巴爾拿，青年軍時代曾效力巴塞隆拿，並曾入選西班牙U17出戰2006年的世少盃，而他表示年輕的西班牙是爭標隊之一，他說：「賽事延遲一年舉行令到柏迪及艾利加西亞有機會入選，但亦令到沙治奧拉莫斯等經驗球員缺陣，整體來說，目前這隊西班牙是比較年輕，只可說是爭標伍之一。」他認為，法國是奪標大熱，其餘葡萄牙、英格蘭與德國等是相當之難應付的對手。

至於已離開冠忠南區的葡萄牙中場柏度表示，衞冕的葡萄牙與法國是今屆歐國盃兩大熱門，他說：「以往葡萄牙球會在巴西簽入不少球員，繼而入籍代表葡萄牙出賽，但近年葡萄牙培訓不少出色球員，各大球會如波圖、賓菲加、士砵亭及等是也投放很多資源在青訓，又有著名教練，以求培訓更多有潛質球員再高價售出，以賺取天價轉會費，這釋了為何葡萄牙球會近年在青年歐聯可交出好成績。」

他指出，葡萄牙球會近年投放更多資源在青訓是人才輩出，如曼城守衞魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路、中場貝拿度施華、中場般奴費蘭迪斯及馬體會前鋒祖奧菲歷斯等全是年輕且當打，又有好質素。他說：「我與祖奧簡斯路是同期的賓菲加青年軍隊友，曾與般奴費蘭迪斯等對陣過，而他們當年已展示出好好的個人能力。」

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