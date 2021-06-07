烏克蘭足總周日正式公佈球隊在歐國盃所穿的主場、作客和第二作客球衣，怎知就惹出外交風波。烏克蘭的新球衣暗花為烏克蘭國土，並包括在2014年後被俄羅斯侵佔的烏東克里米亞。球衣曝光後俄羅斯有國會議員直斥烏克蘭是政治挑釁，而俄羅斯政府也對事件感不滿，並表示外界應向歐洲足協（UEFA）查詢，而UEFA據報早前已批准烏克蘭在今屆歐國盃期間穿該款球衣作賽。

烏克蘭在歐國盃時所穿的球衣，在胸口位置有一烏克蘭國土暗花，當中包括在2014年後被俄羅斯侵佔的烏東克里米亞半島。另外，球衣更印有「Glory to Ukraine 榮耀歸烏克蘭」和「Glory to Hero 榮耀歸英雄」。烏克蘭足總主席帕維爾科（Andriy Pavelko）說：「我們相信烏克蘭國土輪廓會為球員帶來力量，因為他們會為烏克蘭而戰。」

事實上，烏克蘭和俄羅斯近年勢成水火。2014年，俄羅斯佔領克里米亞半島，並已視之為俄羅斯領土一部份，但至今仍不獲國際承認。另外，親俄的分離主義分子，目前也控制了烏東地區。即使是「榮耀歸烏克蘭」和「榮耀歸英雄」的口號，也是源自烏克蘭人在2014年推翻親俄總統亞努科維奇時所高呼的口號。

烏克蘭球衣暗藏訊息的事情曝光後，俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）批評：「球衣將烏克蘭領土跟俄羅斯的克里米亞相連，造成錯覺，這是不可能的。」她更批評球衣上的口號，根本是呼應納粹的口號，而有俄羅斯國會議員更指烏克蘭是作「政治挑釁」。就事件BBC曾向UEFA查詢，後者回覆只表示：「根據規定，2020年歐洲國家盃的烏克蘭隊及其他所有參賽隊伍的球衣，已獲得UEFA批准。」

俄羅斯和烏克蘭勢成水火，不過兩隊在今屆歐國盃最快要到八強才可能碰頭。俄羅斯位處B組，如果該隊小組首名出線，而烏克蘭又在C組次名出線的話，兩隊是有機會在八強碰頭。另一個可能性就是烏克蘭在C組首名出線，而俄羅斯則以B組次名線，在經過16強淘汰賽後，雙方勝出的話同樣會在八強對壘。如果兩隊真是在八強遇上，加上今次烏克蘭球衣事件，國仇家恨連在一起，肯定令氣氛變得更熾熱。

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