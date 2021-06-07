拜仁慕尼黑鋼門紐亞周一第100次代表德國上陣，雖然未能保持不失，但球隊仍在主場進行的熱身賽，以7:1大勝拉脫維拉，為本月15日惡硬法國的歐國盃F組首戰一壯聲威。

紐亞今仗特別戴了一對印有「100字樣」的手套上陣，入場時更獲一眾隊友列隊致敬。這位35歲球星是德國歷來首位在國際賽上場達到100次的門將，而最接近這個里程碑的就是曾在1970年代，代表西德上陣95次的美亞（Sepp Maier）。

面對實力稍遜的拉脫維亞，紐亞今仗並未有受到太大壓力，德國藉着魯賓高辛斯、根度簡、湯馬士梅拿各建一功，開賽後27分鐘已領先3:0。39分鐘，夏維斯在禁區內右邊小禁區外近底線地波傳中，省中對方門將改變方向入網，加上基拿比的入球，德國半場遙遙領先5:0。易邊後5分鐘，迪姆華拿在門前接應甘美治的傳送，為主隊射成6:0。75分鐘，拉脫維亞藉沙維耶夫斯在禁區外轟入一球「世界波」破蛋，但1分鐘後萊利辛尼便於門前建功，為德國奠定7:1勝局。

將於歐國盃決賽後離任的德國主帥路維，亦非常滿意球隊的表現。「對上幾日我們一直討論，有那些方面需要改善，大家今仗做了很多正確的事情。我們在上半場的節奏很快，壓迫也做得很好。」路維說。「球員們的溝通大有改善，這個問題在對上幾個月一直困擾着球隊。我們要進一步加快腳步，在全場90分鐘保持高強度演出。做到這一點，我們在下周就會有好表現。」

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