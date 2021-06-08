今屆歐國盃荷蘭飽受傷兵問題影響，已經先後有華基爾雲迪積克（VVD）以及施利臣退隊，加上早前又有後衞馬菲斯迪歷特受傷。直至周二荷蘭足總在官方網站宣佈，就連今季在曼聯未有太多上陣時間的中場雲迪碧克（VDB）同樣因傷退隊，無緣跟隨「橙兵軍團」出戰歐國盃，至於教練法蘭迪保亞將不會補選一名新球員取代VDB。

現年24歲的VDB加盟曼聯之後一直未獲領隊蘇斯克查重用，近期就連國家隊的正選位置亦被取代，不過依然被迪保亞挑選為歐國盃大軍名單當中的一員，上周2:2賽和蘇格蘭一仗坐足全場後備的VDB，根據外國傳媒報道指，近日VDB與迪歷特一樣未有出席團隊訓練，因此在周日對陣格魯吉亞一仗甚至未有入選大軍名單當中。

直至周四荷蘭足總宣佈，VDB已經因為受傷的關係提前離隊，將不會跟隨出戰歐國盃，另外迪保亞雖然可以再挑選一名球員作補選，惟這名荷蘭主帥決定沿用目前的25人大軍名單出戰歐國盃，因此將不會有新球員入選取代VDB。

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