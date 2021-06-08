【仲有2日開波】歐國盃將至，受疫情影響令賽事延期一年，兼縮減至11個城市舉行，各樣事情影響下，今屆歐國盃可能是有今生冇來世，兩間球衣店老闆阿樂和Nicky以他們的角度帶出今屆賽事特別之處。

記者/攝影：蘇兆麟/禤家民

突然改推淨白款 毀文藝復興

為應付這項四年一度的大賽，Puma於2020年為意大利推出一式三款以文藝復興概念設計的球衣，分別是主場藍色、作客白色及不會用於歐國盃的特別綠色版，宣傳聲勢浩大。然而，今年推出另一款白色作客球衣取代原有款式，主場則沒更改，除了破壞同系列設計概念，最令人失望的是款式平淡無味，同一品牌的瑞士、捷克和奧地利亦同一命運，可說自毁長城。Nicky不禁慨嘆：「本來添置了些奧地利作客球衣，因為款式特別，應該有市場，但現在就失色了點。」

巨星缺陣 瑞典荷蘭銷情兩極

兩大球衣品牌的國家隊主場球衣款式去年已公佈，本應於去年3月左右開始派貨，但賽事延期，訂單可以「hold起」，但球員可能「hold不住」。39歲的伊巴謙莫域闊別5年再次入選瑞典國家隊，奈何最終因傷緣盡歐國盃，兩間球衣店老闆驚訝伊巴魅力驚人，加上可能是他最後一屆，有球迷仍堅持買瑞典印上伊巴的名字，慶幸瑞典未有變「蟹貨」；而自2014年後再次亮相大賽的荷蘭，效力利物浦的中堅華基爾雲迪積克因傷退出後，阿樂指球迷可能覺得陣容不太吸引，至今較少人查詢。

印章要求高 法國葡萄牙最多

港人對球衣印字印章要求甚高，2018年世盃冠軍法國，以及上屆歐國盃冠軍葡萄牙的比賽章就成為賣點。法國胸口會有2018年世盃金章，連同基本的歐國盃及respect章共三個印章。衞冕的葡萄牙，其歐國盃章理所當然是特別設計，而18/19歐國聯冠軍章亦曾一同出現在其他國際賽事，是首屆如此情況，阿樂曾查詢供應商指會三章盡出：「會一套衞冕章、respect章同歐國聯章賣，但如果個客唔要歐國聯章都可以平返畀佢。」有耐性的葡萄牙球迷或可等待開賽後才印章。

24至26號登場 梅拿25仔搶手

疫情下為球壇帶來很多不一樣，今屆歐國盃亦因此放寬各國大軍從原來的23人增至26人，歐國盃球衣號碼只准順序編排，所以今屆各國會出現24至26號特別號碼。當中最受歡迎的是事隔逾2年再獲徵召的31歲德國前鋒湯馬士梅拿，他為國披甲時一直身穿13號，今屆會穿上與球會拜仁慕尼黑一樣的25號。

弱旅無字難賣 北馬一衫難求

芬蘭、匈牙利及斯洛伐克等弱旅雖由兩大品牌贊助，但在香港同樣沒行貨，要由球衣店老闆設法搜羅，不過就算找到球衣亦未必有印字，Nicky指港人喜愛球衣連字連章整套收藏，如只得球衣亦未必購入。首次晉級歐國盃的北馬其頓，陣中有37歲國家英雄彭迪夫吸引捧場客，但據贊助商德國品牌JAKO網站所示，只在德國當地特選專門店有售。

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