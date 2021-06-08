今屆歐國盃史無前例由咁多個國家一齊舉辦，有啲國家超着數，可以三場分組賽都喺地頭踢，當中包括恨捧大賽獎盃好耐嘅英格蘭。三獅如果喺D組首名出線，之後淘汰賽階段大部份比賽都可以繼續留喺倫敦。英足總早就定咗以聖佐治公園作為訓練基地，球員練完波就入住基地附近嘅希爾頓酒店；雖然酒店夠豪華又舒適，但因為疫情關係，一班球星就要好似入隔離營咁，成個月冇得同家人見面。呢種同外界隔絕嘅生活，上年去咗佛羅里達州奧蘭多班NBA球星都試過，𠵱家就輪到踢歐國盃班球員受喇。

英媒最近就揭露咗希爾頓酒店全貌，其實就係一間應有盡有嘅豪華酒店，泳池、健身室同會議室呢啲全部都有，而且以前每次國家隊召集都會住呢度，所以球員唔會陌生。不過防疫緣故，之前歐洲足協（UEFA）已經規定賽事要喺「bubble制」下進行，球員唔可以接觸外界，連屋企人都唔例外，一律冇得見，對佢哋嚟講肯定好折磨，所以今次歐國盃唔係踢波咁簡單，直情係意志力嘅極限挑戰咁，有啲球員如果心靈脆弱，分分鐘夜晚冚住張被偷偷地喊都唔定。

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96年舒寧咸香港喪蒲

領隊修夫基都知難捱，所以今次同酒店傾完話要有少少改動，一班英軍球星住嘅房入面，會掛上英軍以往比賽嘅經典相，同時一啲當眼位都會有幫英軍打氣嘅橫額等，希望有啲新鮮感，等班球員唔會太悶。不過，我求大俠就覺得不如將球員啲全家福掛牆，又或者貼啲索女相，等班球員望到happy吓可能仲好；講真，由早到晚都係對住啲波，酒店牆又係呢啲嘢，你唔悶我都悶，唔通修夫基咁快唔記得，上年菲爾科頓同格連活特喺冰島踢歐國聯違反隔離令，電召少女上房開淫P件事？

唔係鼓勵班球員曳曳，不過英國《太陽報》呢排訪問咗英格蘭1996年歐國盃成員之一嘅舒寧咸，佢回憶嗰年喺歐國盃前嚟香港踢熱身賽，被拍到佢哋有晚落吧玩到癲晒，坐張牙醫凳等班侍應嚟灌酒，又玩到除晒衫，之後國內上下大肆抨擊嘅事；佢解釋都係因為當時成班英軍根本冇一日可以玩到咁狂野，日日都要備戰，所以就好似被困住嘅雀仔，一放出籠就變成咁，其實只係想講家陣呢班球員，應該會比25年前難受N倍。

賓韋特入選身價狂漲

至於英格蘭前日已經公佈咗會由白禮頓後衞賓韋特，代替退隊嘅阿歷山大阿諾特，再次無緣入選嘅連格就好大方，照樣喺twitter祝班隊友good luck，但球迷都戥「連王」慘；反而賓韋特有傳因為獲召，球會馬上將佢標價5,000萬鎊，係咪太過大想頭呢？