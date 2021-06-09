一年前疫情正盛之時，當時仍然遠離法國國家隊的賓施馬曾於個人IG之上開Live，在直播中發表了「我是F1戰車，基奧特是高卡車，不要拿來比較」的著名言論。事隔一年，賓施馬與基奧特再於法國隊聚頭，周二一戰賓施馬因大腿受傷被基奧特入替，「高卡車」延續其個人國家隊入球勢頭梅開二度，不知道在後備席的「F1戰車」又有何感想。

今季基奧特在車路士上陣時間大減，尤在杜曹接掌球隊後更是淪為大後備，但各項賽事仍有11球進帳。而回到國家隊基奧特就更為得心應手，今仗上陣後這位34歲前鋒已經追平球王施丹的108場國家隊上陣紀錄，暫列史上第五。而比賽尾段梅開二度下，由去年9月開始計算基奧特已經為法國攻入7球，比今季其在車路士的聯賽入球更多。另外，國家隊入球已增至46球，距離亨利的51球紀錄，破紀錄只是時間問題。

面對基奧特的出色狀態，教練迪甘斯恐怕要面臨幸福煩惱。賽後迪甘斯就表示考慮到基奧特的體能狀況，其實沒有想過讓他上陣如此長時間，但仍然稱讚對方是個出色的射手，「我想今晚的上陣時間比他過去三個月合計踢得更多，他依然充滿射手觸覺，球隊需要他，可以為球隊帶來更多。」

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