Spotify創辦人之一的Daniel Ek早前洽購阿仙奴被拒，據報這位自稱8歲起就是兵工廠球迷的瑞典富豪，準備再提高報價，由上月的18億鎊增至超過20億鎊（約220億港元），希望可以打動美國班主高安基。

上次收購失敗後，Daniel Ek稱高安基家族向他們表示不需要這筆錢，拒絕了報價。不過消息人士透露，這位瑞典商人已準備第二次和阿仙奴談判，報價會由18億鎊提升至20億鎊以上，而有兵工廠內部人士向《每日郵報》透露，球會正等待第二次報價。

歐超聯風波後，球迷反對高安基的聲音越來越烈，加上球會名宿如亨利、伯金及韋拉等都曾表態支持Daniel Ek入主，目前就視乎兩次報價中間近3億鎊的差額，是否可以促使高安基正式賣盤。

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