根據多間英國媒體報道，4月時加入歐超聯成立計劃的英超Big 6球會，將集體面臨合共2,200萬鎊（約2.4億港元）的罰款處分；假如未來再參與同類計劃，就會每隊各自被罰款2,500萬鎊，以及在聯賽積分榜遭扣30分。

BBC與天空體育的報道稱，曼聯、曼城、利物浦、阿仙奴、車路士及熱刺這6間球會，會被罰款超過2,000萬鎊，而《每日郵報》則指總數為2,200萬鎊，即6間球會各自要繳交350萬鎊左右的罰款，但不涉及其他紀律處分。《每日郵報》表示英超賽會會在周三較後時間發出公告，證實6間球會的處分，而且據了解這些罰款不會落入英超其他14間球會的手上，而是用作草根社區足球的發展。

另外，報道也指賽會與Big 6約法三章，雖然這次沒有扣減他們在聯賽榜的分數，但倘若再犯或從事一些脫離及分化英超的行動，6隊就可能會被扣減30分，而且罰款也會大幅上升，據報每間球會會被罰2,500萬鎊，因此這次的處分可說是小懲大誡。

歐洲足協上個月已向Big 6進行處分，6間球會同意一同支付1,500萬歐元，並放棄2023至24球季歐聯及歐霸盃比賽達5%的收入。至於另外三間及早退出歐超聯的球會，分別是AC米蘭、國際米蘭及馬德里體育會，也遭受同樣處分，但堅持未放棄計劃的皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯，就未知會有何更嚴重的懲罰，預計有可能被禁參與歐洲賽兩個球季。

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