自從2月中旬接受腹股溝手術後，直至季尾才復出的利物浦中場佐敦軒達臣，在狀態未達100%仍然入選英格蘭的最終26人大軍名單，而且上場英軍1:0小勝羅馬尼亞一仗，軒達臣搶走卡維特利雲的12碼並射失引來爭議，當時更被曼聯名宿堅尼直指軒達臣只是「湊夠數」才入選英軍。近日軒達臣就對這位昔日恩師作出反擊，表示自己跟隨英軍出戰歐國盃並非志在參與，而是想為球隊作貢獻。

早前在英軍小勝羅馬尼亞的賽後，堅尼就認為軒達臣的身體狀況未達最佳，因此不應該入選英軍：「他不能夠在對陣羅馬尼亞一仗踢正選，因為他在過去三個半月都沒有比賽，他不會是正確人選。我聽到很多人表示軒達臣應該入選，是為了甚麼？因為他懂得打撲克？還是他懂得唱歌？」

雖然此前軒達臣與堅尼二人就在新特蘭時期合作過，但前者就在近日對堅尼的言論作出反擊：「老實說，堅尼可以談論我的所有事情，我覺得這很有趣，我及領隊都知道自己的情況，不過堅尼就不一定知道了。作為一名球員，你只想參加比賽，我來到英軍並非只是想出現在訓練營當中。我想要在比賽中作出貢獻，不過我踢多少場比賽不是取決於我，而是領隊。」

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