2020歐洲國家盃會在星期五正式展開，揭幕戰由土耳其對外圍賽10戰全勝的意大利，意大利在教練文仙尼帶領下，近8場國際賽合共攻入25球並且保持零失球，秉承意大利一貫超強防守的傳統，球隊目前可謂攻守兼備，加上同組另外兩隊分別是威爾斯及瑞士，實力一般，要在A組奪得首名出線理應問題不大。

從近幾場比賽所見，預計意大利今屆會採用4-3-3陣式應戰，由老將邦路斯帶領，再配合巴斯東尼和費奧倫斯等人的防線，給人感覺十分穩健，而意大利近年大賽成績不理想，主要原因是前線欠缺食糊人物，不過今屆似乎已經沒有這方面的煩惱，恩莫比尼（前）、恩斯治尼和杜文尼高貝拉迪三位前鋒，雖然只是效力意甲中游球隊，但今季他們在聯賽的入球數字頗高，合共攻入56球，加上還有外圍賽射手比洛迪在陣，絕對有條件和任何一隊對攻，所以我認為意大利今屆絕對是奪標大熱。

上屆葡萄牙可算是戲劇性奪冠，先在分組賽3場不勝的情況下以小組最佳第3名出線，在淘汰賽階段先後擊敗克羅地亞、波蘭及威爾斯，晉級路上避開所有傳統勁旅一路殺入決賽，最終亦能順利奪冠，真稱得上是神奇之旅。

這支衞冕之師今屆依然是奪標熱門之一，陣容上可算星光熠熠，前中後三邊都有具級數球員在陣，尤其是中前場位置更加有人滿之患，雖然整體實力比上屆有很大提升，但今屆分組賽被編入死亡之組的F組，同組有法國及德國兩支傳統勁旅，要出線16強也有一定難度。

陳偉豪 前港隊隊長

周三見報