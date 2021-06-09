金塊球星祖傑（Nikola Jokic）憑着典型歐洲球員的全能球風，當選本年度NBA常規賽最有價值球員，成為歷來選秀排名最低的得獎者（2014年次輪第41位），亦是21年來首位贏得這項榮譽的中鋒。祖傑在得獎後直言，原本根本沒想過有機會到NBA打球，而他將會繼續專注協助金塊爭標。

「老實說，我原本根本沒想過可以在NBA打球。我最初在出道的時候，只是想到要在EuroLeague打球，因為在我的國家，那是最接近我們的頂級聯賽。我當時可以在塞爾維亞一些大球會磨練球技，但金塊突然挑選了我，讓我有機會作為NBA球員。」這位26歲明星中鋒說。

祖傑目前正身在鳳凰城，準備在周三的西岸次圈第二回合再戰太陽，他在酒店出席球隊會議時，獲NBA總裁阿當施華（Adam Silver）透過視像會議通知得獎消息。一向謙厚的祖傑，亦不忘跟隊友一起分享這項榮譽。「這是一項很大的成就，但正如我跟隊友所說，這不僅是屬於我的，我根本無法獨力完成。這是一個個人獎項，但要靠金塊上下所有人的努力才能贏得。」

祖傑今季成功減磅，遠離傷患，並打足72場常規賽。他認為能夠長期保持高水準演出，是自己脫穎而出的原因。「今季最明顯的分別，是我一開季已打得很好。我全季的數據都非常亮麗，是我生涯中最好的一個球季。」祖傑說。

事實上，祖傑今季場均26.4分及8.3次助攻都是出道以來新高，而10.8個籃板球是平職業生涯最高紀錄。儘管身高達到2米11，但憑着廣闊的球場視野，加上絕佳的傳球觸覺與技巧，祖傑往往會擔起「Point Center」的角色組織攻勢。除此之外，他今季的三分球命中率亦高達38.8%，令他能在傳統長人日漸沒落的年代，得以殺出一條血路，成為自2000年的奧尼爾（Shaquille O’Neal）之後，首位當選MVP的中鋒球員。

不過相比起奧尼爾，曾兩度榮膺常規賽MVP的鄧肯（Tim Duncan），反而更常被拿來跟性格同樣謙厚的祖傑作比較，他早前亦曾經提到這位馬刺傳奇前鋒，正是自己在NBA的榜樣。他說：「當我來到丹佛的時候，說過自己想成為『丹佛鄧肯』。他整個職業生涯都在聖安東尼奧度過，而我就希望整個職業生涯也留在丹佛。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波