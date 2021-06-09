現時正在進行的NBA季後賽，公鹿目前已經在東岸次圈場數落後網隊0:2，形勢相當不利。作為公鹿的當家球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo），他此前就因為在罰球線上調整時間過長遭到外界批評，因此網隊就想到了一樣「小技巧」作應對，就是每當字母哥準備射罰球時，在主場的大屏幕進行計時，不過目前這個「小技巧」已經遭到聯盟禁止。

今季常規賽罰球命中率高達68.5%的字母哥，此前就因為罰球調整時間過長遭到網友批評，有球迷甚至將牙買加飛人保特的100米短跑短片與字母哥的罰球作對比。直至公鹿對陣網隊的賽事，後者為了給予字母哥更大的壓力，每逢字母哥站上罰球線時，都會在主場館巴克萊中心的大屏幕上進行計時。這種壓力很明顯影響到字母哥的發揮，來到季後賽他的命中率下滑至只餘53.5%，過去兩場對陣網隊的比賽中，字母哥一共獲得10次罰球機會，可惜僅入兩球。

根據美國傳媒報道指，有NBA的消息人士透露，由於聯盟不鼓勵各球隊通過這種形式去嘲諷對手球員，因此已經禁止網隊在字母哥處理罰球時，在大屏幕上進行計時。周五公鹿將會回到主場再鬥網隊，未知屆時在壓力減輕的情況下，字母哥能否找回在罰球線上的感覺。

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