巴西最高法院周二發出通告，宣佈將於本周四決定是否容許在疫情底下，於當地舉行今屆美洲盃。

今屆美洲盃定於6月13日在巴西揭幕，但當地最高法院周二宣佈，就着有人入稟反對舉行賽事，法院將於周四進行聽證會，由院長及大法官們集體決定，是否要取消主辦美洲盃的計劃。「考慮到案件的特殊情況，我特此批准將此事，納入6月10日（星期四）舉行的特別法庭虛擬會議。」巴西最高法院院長福克斯在通告中說。

巴西傳媒指，當地高院收到兩份入稟狀，要求停止主辦美洲盃，以免疫情進一步惡化。當中一份來自全國冶金工人聯合會，另一份則來自巴西社會黨國會議員德爾加多。

今屆美洲盃原本由哥倫比亞及阿根廷合辦，但兩國早前分別因為國內政局不穩及疫情宣佈放棄主辦權，巴西隨即宣佈接手，但就惹來國內民眾強烈反對，森巴兵團更醞釀罷踢賽事。

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