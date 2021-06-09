周二世盃外另一支南美勁旅巴西同樣客場出擊，對手為上仗成功逼和烏拉圭的巴拉圭。今屆巴拉圭於外圍賽未曾輸過，不過面對全勝的「森巴兵團」則俯首稱臣，巴西靠前鋒尼馬開波早段的入球，加時補時階段送出助攻，以2:0勇挫巴拉圭，外圍賽6戰6勝續排榜首。

作為美洲盃開波前夕的最後一戰，巴西今仗亦精銳盡出，前線由尼馬搭羅拔圖法明奴，兩翼則有李察利臣及加比爾捷西斯，中後場亦有卡斯米路及馬昆奴斯哥利亞等在陣，果然開賽初段已經打破僵局。開波僅4分鐘，「耶穌仔」右路傳中，前柱的李察利臣起腳未能踢中，後柱的尼馬控定後輕鬆射入先開紀錄。

此後戰情頗為膠着，主場的巴拉圭不乏入球機會，可惜未能射破由艾利臣比加把守的最後一關。臨完半場巴西再有李察利臣入波，但被吹罰越位在先被推翻未能增添比數。易邊再戰巴西有更多機會拉開，但統統未能把握，直至到補時階段尼馬中路推進惹來多人防守，這位巴黎聖日耳門前鋒順勢交予無人看管的盧卡斯柏基達，後者一熨破網，完場前成功埋齋。全取三分之後巴西以18分高踞榜首，領先次席阿根廷6分，教練迪堤亦創出南美洲世盃外最長的18場不敗紀錄。

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