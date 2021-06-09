ESPN報道，金塊中鋒祖傑（Nikola Jokic）成功壓倒76人的艾比迪（Joel Embiid）及勇士後衞史堤芬居里（Stephen Curry），當選本年度NBA常規賽最有價值球員（MVP）。這位塞爾維亞球星是第六位贏得這項榮譽的國際球員，亦是歷來選秀排名最低的得獎者。

於2014年選秀會，在第二輪被金塊以第41籤揀中的祖傑，是NBA自1966年進入聯合選秀年代以來，選秀排名最低的MVP。（見附表）他是繼奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）、鄧肯（Tim Duncan）、尼殊（Steve Nash）、魯域斯基（Dirk Nowitzki）與安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）之後，歷來第六位得獎者，而對上一次榮獲這個獎項的中鋒，已經是在2000年當選的奧尼爾（Shaquille O’Neal）。

祖傑今季打足72場常規賽，場均得26.4分、10.8個籃板球及8.3次助攻，整體投命中率高達56.6%，三分球及罰球命中率亦達到38.8%及86.8%。在這位技術全面的中鋒帶領下，金塊在常規賽得到47勝25負佳績，以西岸三號種籽身份晉級季後賽。

祖傑在100張首選票中，得到壓倒性的91票，並以總分971分當選，得1張首選票的艾比迪，以586分排第二，得5張首選票的「咖喱仔」，則以453分排第三。

歷來選秀排名最低MVP

祖傑（14年第41位中選/21年獲獎）

安迪度安寶（13年第15位中選/19及20年獲獎）

尼殊（96年第15位中選/05及06年獲獎）

拜恩（96年第13位中選/08年獲獎）

馬龍（85年第13位中選/97及99年獲獎）

註：只列前5名

資料來源：ESPN

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波