就着烏克蘭在今屆歐國盃的新球衣，以暗花印上該國版圖形狀，當中包括在2014年被俄羅斯吞併的烏東克里米亞，俄方已正式去信歐洲足協（UEFA）作出投訴。

烏克蘭新球衣的胸口位置，印有該國的地圖暗花，當中包括被俄羅斯侵佔了的克里米亞米島。除此之外，球衣上亦印有「Glory to Ukraine（榮耀歸於烏克蘭）」和「Glory to Hero（榮耀歸於英雄）」字句，而這正是烏克蘭人民在14年推翻親俄總統亞努科維奇時所高呼的口號。

俄羅斯外交部發言人扎哈洛娃早前已批評烏方做法，更有俄羅斯國會議員指事件屬政治挑釁。俄羅斯在向UEFA發出的投訴信就指，烏克蘭的球衣帶有「政治動機」，違反歐洲足協服裝規例的基本原則。

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